مهمة صعبة.. رؤساء الهيئات الإعلامية يتحدثون لـ«الدستور»

كرم جبر يستهل رئاسة «الأعلى للإعلام» باحتفالية لتكريم مكى



الشوربجى: تسوية الديون.. والإسراع فى اختيار رؤساء التحرير



حسين زين: استكمال تطوير التليفزيون المصرى بعد تجديد الثقة



يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى ٥ يوليو المقبل، بعد القرار الجمهورى الذى صدر، أمس، وتضمن تغييرات فى عضوياتها، وتعيين رؤساء جدد لمجالس إداراتها.وتعد التغييرات، التى شملت تعيين الكاتب الصحفى كرم جبر رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، مع استمرار الإعلامى حسين زين فى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة فى تنظيم العمل الإعلامى، خاصة أنها الأولى فى ظل عودة وزارة الدولة للإعلام، ما يفتح الباب أمام مستوى جديد من التنسيق على الساحة الإعلامية. «الدستور» تحاور رؤساء مجالس إدارات الهيئات الإعلامية الثلاث، لرصد توجهات المجالس الجديدة، وأهم الملفات المطروحة على مجالسها، بالإضافة إلى خطتها من أجل استكمال مهمة تنظيم المشهد الإعلامى، بعد سنوات من الفوضى التى ألمت به فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.زار كرم جبر، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس، مؤكدًا تقديره لدوره خلال الفترة الماضية وجهوده لضبط المشهد الإعلامى.وقال «جبر» إن المجلس، فى ظل تشكيله الجديد، يستهل أعماله بالاحتفاء برئيسه السابق بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة فى الصحافة والإعلام، اعترافًا بدوره الكبير فى خدمة قضايا الحريات العامة، والوقوف إلى جوار الدولة المصرية، مدافعًا قويًا عن قضاياها وتحدياتها. من جانبه، هنأ الصحفى مكرم محمد أحمد الرئيس الجديد للأعلى للإعلام، مؤكدًا أنه لن يبخل فى أى وقت بتقديم خبرته بعد أن أدى دوره على الوجه الأكمل، متمنيًا لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد استكمالًا للمسيرة. وأشار إلى أن قرار التشكيل الجديد يأتى تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم المنظومة الإعلامية، لافتًا إلى أهمية الحرص على توفير مناخ من الحريات واحترام حرية التعبير والرأى. وأضاف: «المجلس الأعلى للإعلام فى تشكيله السابق، ومنذ بدء عمله، يقوم بجهد كبير فى ضبط المشهد الإعلامى فى مصر بعد فترة طويلة من الفوضى التى تخللت إليه». وذكر أن أداء المجلس السابق لم يكن مثاليًا، ولم يستطع إنجاز كل ما كان يأمل فى تحقيقه، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه اتخذ إجراءات لدعم المهنة وإعادتها لمكانتها المرموقة التى تستحقها.قال المهندس عبدالصادق الشوربجى، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيعمل على استكمال ما بدأته الهيئة من ملفات للنهوض بالصحافة القومية، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مؤسسيًا بمشاركة جميع أعضاء الهيئة وبالتشاور معهم، لتقديم رؤية لكل ما يخص هذه الملفات.وتوجه «الشوربجى» بالشكر للهيئة السابقة على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها، وقال: «سأبدأ من حيث انتهت الهيئة السابقة فى خطة إصلاح الصحافة القومية، فقد أنجزوا عملًا مميزًا جدًا، وسيتم التشاور مع الجميع فيما هو قادم»، منوهًا بأن ملفاته فى إدارة الهيئة وتفعيل دورها تبدأ بحل أزمة الديون المتراكمة على الهيئة من خلال الإدارة الرشيدة، وأيضًا استغلال الأصول المملوكة.وذكر أن «ملف ديون المؤسسات القومية يمثل أهمية كبرى فى الفترة الحالية، فهو ميراث ثقيل جدًا، يستلزم وضع رؤى موحدة تسهم فى النهاية بالخروج بنتائج وحلول إيجابية تعمل على حل هذا الملف وحمل هذا العبء من على المؤسسات القومية»، موضحًا أن ديون المؤسسات القومية إما سيادية تخص الحكومة، الديون المتعلقة لدى الضرائب أو التأمينات، أو ديون تجارية وهى الخاصة بالموردين.وأشار إلى أن الهيئة بذلت مجهودًا كبيرًا فى هذا الملف، وسيتم إيجاد سياسات جديدة خلال الفترة المقبلة لحل هذه الديون التى تمثل عبئًا كبيرًا داخل تلك المؤسسات، مثل النظر لأصل الدين، منوهًا بأن الديون تراكمت منذ أوائل التسعينيات إلى أن أصبحت مبالغ طائلة بمئات الملايين الآن، وأن أصل هذه الديون كان أقل من ذلك بكثير، وسيتم النظر للأصل وعلى أساسه تتم دراسة طريقة سداده أو جدولته.وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «لدىّ خطة لتطوير الوكالات الإعلانية المملوكة للهيئة وتعزيز تواجدها فى السوق بشكل يزيد الأرباح ويحقق عوائد مادية جيدة، بجانب استغلال المطابع المتوافرة لدى الهيئة».وأضاف: «لسنا نهدف إلى المسائل الإدارية فقط، لكن سنجرى خطة تطوير شاملة فى المحتوى الصحفى والرقمى المقدم من مؤسسات الهيئة بشكل يواكب التطوير الإعلامى ويعيد المؤسسات القومية إلى الصدارة».وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية الموارد البشرية وحل أزمة تكدس العمالة داخل المؤسسات الصحفية، ووضع خطة لاستغلال كل عامل والاستفادة من خبراته ومهاراته، وتابع: «مع بدء اجتماعات الهيئة سنحرص على تسريع اختيار رؤساء المجالس ورؤساء التحرير بالمؤسسات القومية حتى نضخ دماءً جديدة بها».شدد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على عزمه استكمال خطة تطوير «الوطنية للإعلام»، مع التركيز على تحسين جودة المحتوى وسداد الديون.وتقدم «زين» بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة.وقال: «مستمرون فى تفعيل دور الهيئة على نحو يسهم فى تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية، من زيادة الوعى وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية فى التناول الإعلامى لمختلف القضايا»، مشددًا على تقديم المساندة الإعلامية لجميع مؤسسات الدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الإرهاب والتصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف التشكيك فى الجهود المبذولة.وأكد استمرار «الوطنية للإعلام»- بأبنائها- فى تحديث وتطوير آليات العمل بها لمواكبة التطور المذهل فى تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة، مشيرًا إلى أن الهيئة بذلت جهدًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية لضبط الأمور فى التليفزيون المصرى، واستحدثت قرارات واستراتيجية لإعادة دوره ومكانته.وقال: «سنحرص- خلال الفترة المقبلة- على تفعيل كامل إمكانات الهيئة ودعمها بالخبرات اللازمة فى هذا الشأن».وأضاف: «دورنا لا يقتصر على تطوير المحتوى بالمؤسسة، لكن تطوير إمكانات العاملين بالهيئة»، مشددًا على أن «الهيئة لا تعمل فى معزل عن العاملين بماسبيرو ونقدم لهم كامل الدعم والاهتمام فى المرحلة المقبلة».