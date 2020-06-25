مصرع 3 مراقبي ثانوية وإصابة 2 في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى 3 مراقبين بامتحانات الثانوية مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة اليوم الخميس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بمصرع كل من "حسن دسوقي، 51 سنة"، و"أنور محمد حسين، 55 سنة"، و"وائل فتحي مهني، 45 سنة"، وإصابة كل "محمدي ناجي إبراهيم، 50 سنة"، و"أسعد سيد محمدين، 45 سنة"، مقيمين بمركز الخارجة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة.وتبين أن المتوفين جميعا من مركز الخارجة ومراقبون على امتحانات الثانوية العامة بمركز الداخلة، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.