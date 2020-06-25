«السيدة زينب» يستعد لاستقبال المصلين (صور)

تواصل وزارة الأوقاف، حملة تعقيم وتطهير المساجد، ومن بينها مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، في القاهرة، الخميس ٢٥ يونيو.يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها؛ استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 يونيو، وتتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.وكانت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف بدأت أمس الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على متابعة وضع علامات التباعد بالمساجد تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل.وأكدت الوزارة على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ هذه العلامات بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت المقبل أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات.