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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 12 ألفًا و445 فى الجزائر

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:16 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 12 ألفا و445 مصابا، و878 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 197 حالة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 8920 حالة، مضيفا أن أغلب حالات الوفاة هي لكبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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