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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 24 حالة جديدة من مصابي كورونا بمستشفى بنى سويف الجامعي

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:14 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى، حيث كشف التقرير عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي والخروج 68 حالة حتى الآن.

وأشاد الدكتور منصور بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا، والذين تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من المستشفى الجامعي.

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