نائب محافظ الغربية: تطوير ميدان المحطة بطنطا بتكلفة 8 ملايين جنيه

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن تخصيص 8 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة بطنطا والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم بمقر ديوان عام المحافظة.وأكد نائب المحافظ ن تطوير ميدان المحطة بطنطا يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير الميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، موضحا أن الهدف من الاجتماع التنسيق بين الجهات المختلفة (المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات) لنقل الموافق الموجودة بالمنطقة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل ميدان المحطة بالكامل في ضوء رسومات هندسية ستضفي طابع جمالي وعلامة مميزة في المنطقة.وأضاف أنه تم التوجيه بحضور مندوب السكة الحديد ومندوب الهيئة القومية للبريد برفع كافة الإشغالات الموجودة بميدان المحطة والانتهاء منها، حيث تشمل أعمال التطوير واجهة مبنى السكة الحديد والبريد بالميدان.