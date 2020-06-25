«العربية»: مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة الاثنين





فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة الماضى، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي؛ حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي.

أفادت فضائية "العربية" نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، بأن فرنسا نجحت في تحديد موعد عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أزمة سد النهضة.كانت مصر والسودان أرسلا خطابات منفردة إلى مجلس الأمن طالبا فيها بعقد جلسة؛ لبحث أزمة سد النهضة والقيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.في سياق متصل، بعثت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة عرضت فيه مخاوف ومطالب الخرطوم ورؤيتها للحل.وطالب السودان بضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، كما طالب مجلس الأمن على تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعم جهود السودان من أجل استئناف المفاوضات فورا وبحسن نية.