«المصارف العربية» تكشف تداعيات كورونا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشفت دراسة صادرة عن اتحاد المصارف العربية، عن تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصدمتين إذ أنه إلى جانب الآثار الصحية الكارثية لجائحة كورونا، أدى هبوط أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية العام إلى حدوث اضطراب اقتصادي كبير.كما تسببت الجائحة في خسائر فادحة في التجارة، حيث أدت الإجراءات الاحترازية إلى تخفيض الطلب الخارجي بشدة مما أثر على القطاعات وخاصة قطاعات التجزئة، والصناعات التحويلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات السياحة مما سيؤثر على معدلات البطالة في المنطقة، كما أنه من المتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار، أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فهي تتأثر بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات رؤوس الأموال من البلدان المصدرة للنفط.