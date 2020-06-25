«تعقيم وعلامات تباعد».. مسجد الحسين يستعد لاستقبال المصلين(صور)

بدأت أعمال تعقيم وتطهير مسجد الحسين رضي الله عنه، بشكل مكثف استعدادا لاستقبال المصلين بداية من فجر يوم السبت المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف.وكانت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف، قد بدأت أمس في توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف، لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.وأكد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، على متابعة وضع علامات التباعد بالمساجد، تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل.