إلغاء جميع التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بشارع الهرم

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء جميع التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة للإساءة لسمعة مصر السياحية.من جانبه، قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن ذلكً في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.وأوضح العاصي أن هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية والسياحية، حيث إن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما أنها تحرص على الحفاظ علي سمعة مصر السياحية.