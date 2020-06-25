وصول 120 مصريًا قادمين من ميلانو

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، 120 عالقا مصريا يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، قادمين من إيطاليا على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار ميلانو الدولى، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل آلاف العالقين المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.وخضع الركاب العائدون لإجراءات الحجر الصحى المصرى بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، وتتضمن قياس درجات الحرارة لكافة الركاب القادمين، حيث يتم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية عقب توقيع إقرار العزل المنزلى لمدة 14 يومًا متتاليًا وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.