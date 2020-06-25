محمد رمضان يشارك جمهوره صورة من طفولته

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، بصورة من طفولته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".وشارك الفنان محمد رمضان، مؤخرًا في مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه في بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد داش، رحاب الجمل وبدرية طلبة وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.