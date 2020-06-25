البابا تواضروس يواصل سلسلة عظات «فرحين في الرجاء»

بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، عظة جديدة من سلسلة عظات "فرحين في الرجاء"، بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وكانت الكنيسة أطلقت سلسلة عظات "فرحين في الرجاء"، منذ تعليق الصلوات بالكنائس، بهدف الدعم الروحي للأقباط من خلال عظات البابا المسجلة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.