بيتر ميمي يسارع الزمن للانتهاء من «موسى» قبل عيد الأضحي

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير أكثر من 70% من مشاهد فيلمه الجديد "موسى"، والذي أوقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي لانشغاله بتصوير مسلسل "الاختيار" والذي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة وحقق نجاحا ملحوظا.ويعمل ميمي حاليا على الإسراع في تصوير أحداث فيلمه الجديد خلال الفترة الجارية للانتهاء منه لعرضه بموسم عيد الأضحى المقبل، وفقا حسبما أكدت مصادر لـ"الدستور".ويصور بيتر أواخر مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي غدًا السبت، بمشاركة نجوم العمل كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وعدد أخر من النجوم للدخول في آخر أعمال مونتاجه التي تسبق عرضه جماهيريًا.فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد حاتم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي.