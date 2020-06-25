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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤكد وقوفها مع مصر فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:47 م
البحرين تقف مع مصر
البحرين تقف مع مصر
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جددت مملكة البحرين موقفها الراسخ ووقوفها مع جمهورية مصر العربية صفا واحدا، فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وما تبذله من جهود لأجل استتباب السلم وتحقيق الرخاء في المنطقة بأسرها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار العاهل البحريني للشئون الدبلوماسية، سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد شعبان.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بما تتسم به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين ومصر من تقدم وازدهار دائمين في جميع المجالات بفضل ما تحظى به من أولوية كبرى واهتمام دائم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تستند إليه من ركائز صلبة ودعائم قوية وتواصل مستمر بينهما.

من جانبه، أكد السفير ياسر محمد شعبان، تقدير مصر للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين الداعمة لمصر، والتي تجسد مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

على صعيد آخر، استقبل مستشار العاهل البحريني للشئون الدبلوماسية، اليوم، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن خالص تقديره للجهود الملموسة والدور المهم الذي قام به السيد أمين الشرقاوي، في تعزيز أوجه الشراكة والتعاون المثمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة بمختلف وكالاتها وأجهزتها، متمنيا له دوام التوفيق.

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