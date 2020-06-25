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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل حركة الصادرات والواردات بين مصر والإمارات

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:44 م
التجاره بين مصر
التجاره بين مصر والإمارات
أسماء إبراهيم
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تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ندوة يوم الأحد المقبل، بحضور الدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، لمناقشة تحليل الوضع الاقتصادي بدول الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحصلت "الدستور" على تقرير صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب التمثيل التجاري يوضح أهم الصادرات والواردات بين مصر والإمارات.

وتصدر مصر إلى دولة الإمارات الذهب الخام، وأجهزة التليفزيون، وكابلات كهربائية وأسلاك وموصلات، أثاث، برتقال طازج، تبغ الشيشة، المواد العطرية، المشروبات، بصل طازج، بطاطس طازجة، بطاطس مجمدة.

بينما تستورد مصر منها مواسير وأنابيب نقل النفط، الأدوية، البوليبروبلين، البوليإيثيلين، والبوليإيثيلين للاستخدامات الطبية، الجمبري، المصنوعات من حديد وصلب، السكر المكرر، والشيكولاتة.
التجاره بين مصر والإمارات
التجاره بين مصر والإمارات

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