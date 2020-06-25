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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطرانية طنطا تعيد النشاط المسرحى بالإيبارشية بإجراءات احترازية

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:05 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
تريزة شنودة_جرجس صفوت
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أعلنت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية، عن عودة النشاط المسرحي بالإيبارشية ولكن بإجراءات احترازية لاستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقررت الإيبارشية أن يتم عمل نشاط مسرحي صيفي بشكل يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية وبصورة تستثمر أوقات الأطفال والشباب فى الصيف وتخدم خدمة التربية الكنسية ولذلك فسوف تتعاون لجنتي الطفولة والنشاط المسرحي بالايبارشية فى مسرحة دورس مدارس الأحد لمرحلة ابتدائى وإعداد ترنيمة لكل درس تخدم الهدف المطلوب من الدرس يقدمها كورال الكنيسة بحيث أن تراعي الأعمال الأعمار المستهدفة، وتكون هذه الأعمال بمثابة وسيلة إيضاح تخدم كل خدام مرحلة ابتدائى.

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