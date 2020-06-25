مطرانية طنطا تعيد النشاط المسرحى بالإيبارشية بإجراءات احترازية

أعلنت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية، عن عودة النشاط المسرحي بالإيبارشية ولكن بإجراءات احترازية لاستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.وقررت الإيبارشية أن يتم عمل نشاط مسرحي صيفي بشكل يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية وبصورة تستثمر أوقات الأطفال والشباب فى الصيف وتخدم خدمة التربية الكنسية ولذلك فسوف تتعاون لجنتي الطفولة والنشاط المسرحي بالايبارشية فى مسرحة دورس مدارس الأحد لمرحلة ابتدائى وإعداد ترنيمة لكل درس تخدم الهدف المطلوب من الدرس يقدمها كورال الكنيسة بحيث أن تراعي الأعمال الأعمار المستهدفة، وتكون هذه الأعمال بمثابة وسيلة إيضاح تخدم كل خدام مرحلة ابتدائى.