تعليمات للشهر العقاري بتقديم جميع الخدمات بدءًا من السبت المقبل

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابا دوريا، تم تعميمه على مكاتب الدوری الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن اتخاذ الدولة بعض التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعودة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكامل طاقتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري مع الالتزام التام بالتدابير الاحترازية المقررة.ونص القرار رقم 203 أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومکاتب وفروع التوثيق تقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مع عودة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكامل طاقتها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو، وأنه يجب التأكيد على مراعاة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة لحماية العاملين والمتعاملين.