وزير الطيران يوجه بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالمطارات

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات، أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولى وزارة الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران، ونائبه الطيار منتصر مناع، بضرورة التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالمطارات ذات المقاصد السياحية، مع بداية عودة الحركة الركابية مطلع يوليو المقبل.وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الدستور» أن جميع المطارات ذات المقاصد السياحية والإقليمية تشهد خلال الأيام الأخيرة زيادة في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت وصالات السفر والوصول الدولية والداخلية عبر التنسيق مع إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لإرشادات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة وحماية العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات.