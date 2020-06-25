3372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 41 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة.وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تعافي 5085 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 117 ألفا و882 حالة.