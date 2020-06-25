رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يدعو أجهزة الدولة لعدم التدخل فى التصويت على تعديلات الدستور

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:30 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة الدولة، إلى عدم التدخل في نتائج وسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية، والامتناع عن الرفع القسري لنسبة المشاركة أو إجبار أي شخص على التصويت.

وقال بوتين، خلال لقائه أعضاء المجلس الاجتماعي الروسي في دورته الجديدة، اليوم الخميس: "إن أهم هدف مشترك لنا هو التأكد من أن نتائج التصويت الروسي العام موثوقة ومشروعة تماما، ولا يجب السماح بأي إجبار أو رفع قسري لنسبة المشاركة في هذا الموضوع".

وأضاف: "لا يجب أيضا رفع النتائج عند فرز الأصوات لمنع التشكيك مستقبلا في الموقف، الذي سيتم التعبير عنه من قبل مواطني روسيا".

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري عملية التصويت في عموم روسيا على التعديلات الدستورية في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وما خلفته من وضع وبائي معقد في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن التصويت على التعديلات الدستورية سيجرى في الأول من يوليو القادم.

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال مضاد الفيروسات لعلاج كورونا

حقيقة محاربة كورونا بالمياه المالحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دار يسطرون تطرح كتاب «تأويل الأحاديث» لأحمد اللاوندي

تغريد فياض: 30 يونيو أنهت كابوسا كان يمكن أن يستمر لسنين طوال

عزمي يكشف سبب حجب 13 جائزة بـ«التشجيعية» ومستقبل جوائز الدولة (حوار)

افتتاح المعرض الجماعي «أبونتو كمان وكمان»