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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف شمال سيناء تستعد لفتح المساجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:28 م
المساجد شمال سيناء
المساجد شمال سيناء
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تستعد مديرية أوقاف شمال سيناء لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح المساجد مع اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان اليوم الخميس، أن وزارة الأوقاف وضعت عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًا للصلوات الخمس، حيث سيتم فتح عددًا من المساجد للصلوات الخمس مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة.

وأوضح أنه من بين ضوابط فتح المساجد: عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو أنشطة دينية، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا فى الأذان فقط، وأن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

وشدد يونس على ضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وأن يتم فتح المسجد قبل موعد الآذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

وأشار إلى فتح المساجد التي بها إمام أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتكون تحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف ليكونا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات، مؤكدًا تطهير وتعقيم المساجد قبيل فتحها، ومطالبا المصلين بالحرص على ارتداء الكمامات الطبية وإحضار المصلى الشخصية "سجادة الصلاة"، والحفاظ على التباعد وعدم المصافحة والتقبيل والمعانقة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على صحة المصلي وباقي المصلين.

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