محافظ الدقهلية: هنيئًا للجميع العودة إلى بيوت الله

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم الخميس، مسجد النصر بالمنصورة للاطمئنان على إجراءات استقبال المصلين ابتداءً من فجر السبت المقبل.وتابع المحافظ الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأوقاف، وأشاد بحسن الأداء ووضع الإرشادات وعلامات التباعد بين المصلين وهنأ مختار الشيخ طه زيادة باستئناف أداء الصلوات بالمساجد، مشددا على ضرورة اتباع إجراءات الصحية.وقال المحافظ خلال الزيارة: "هنيئا للجميع بعودة بيوت الله، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك حملات دورية على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء".