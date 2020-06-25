مصر للطيران تسير 7 رحلات تجارية «بضائع» بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تسيير شركة مصر للطيران للشحن الجوي 7 رحلات تجارية "بضائع" إلى عدة دول عربية وإفريقية وأوروبية، لنقل مئات الأطنان من البضائع والحاصلات الزراعية والأدوية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.وكان الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صرح بأن الحركة التجارية "البضائع" المنقولة على متن طائرات الشركة الوطنية تشهد رواجًا كبيرًا خاصة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تعتبر الحاصلات الزراعية والأدوية والأسماك أهم البضائع الرائجة خلال الفترة الراهنة.وكانت سلطة الطيران المدني المصري بالتنسيق مع وزارة الطيران قد سمحا لشركات الطيران الخاصة المصرية، بتحويل مقصورة الركاب إلى بضائع، فضلا عن السماح لها بتسيير رحلات بضائع إلى مختف دول العالم، لتخفيف العبء المالي على تلك الشركات، بعد تعليق الرحلات الجوية بكل الموانئ الجوية منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب اجتياح الوباء القاتل.