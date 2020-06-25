ضبط 80 ألف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية (صور)

تمكنت إدارة العامرية بغرب الإسكندرية، برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة، من ضبط شقة يتم فيها تصنيع الكمامات الطبية بدون تراخيص من الجهات المختصة.وتم تحريز 80 ألف كمامة مجهولة المصدر، وتشميع الشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة، من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكافحة المصانع الغير مرخصة، والتى تسبب خسائر للاقتصاد القومى لاعتمادها على خامات مجهولة المصدر تسبب أضرار وغش تجارى للمستهلك.