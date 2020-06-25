التحقيق مع عاطل أشعل النيران فى والديه لرفضهما زواجه

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع ربة منزل وإصابة زوجها باختناق إثر قيام نجلهما بسكب البنزين وإضرام النيران في الشقة سكنهما أثناء نومها لرفضهما ارتباطه بفتاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بشارع حمام الورشة بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.وتبين نشوب حريق بالشقة المشار إليها ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل وإصابة "ش.م"، 60 سنة، سمكري سيارات، ووفاة وزوجته "ن.م"، ربة منزل، متأثرة بجروحها.تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وبسؤال صاحب الشقة اتهم نجله عاطل، مقيم بذات العنوان، لقيامه باشعال النيران بالشقة أثناء نومها باستخدام البنزين لرفضهما ارتباطه بفتاة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.