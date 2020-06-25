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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان: افتتاح الاستاد قريبًا وإقامة مباراة للدورى الممتاز

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:14 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب محمد
أسوان_إسراء توفيق
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استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، الكابتن مجدي سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة أسوان الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، وتفقد وفد نادي أسوان الرياضي المنشآت الرياضية بجامعة أسوان من ملاعب التنس، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، واستاد الجامعة الرياضي، وأشاد الوفد بما تشهده جامعة أسوان من طفرة غير مسبوقة في المنشآت الرياضية.

وأكد رئيس جامعة أسوان التعاون بين الطرفين في المجال الرياضي والاستفادة بهذه المنشآت الرياضية، وخاصة استاد الجامعة الذي سيتم افتتاحه قريبًا على أن تقام به مباراة كرة قدم بين نادي أسوان الرياضي وأحد أندية الدوري الممتاز الكبرى.

وقدم مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي درع النادي للدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، تقديرا لجهوده البارزة في تحقيق طفرة رياضية بالجامعة، وعلى الجانب الآخر قدم رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك تقديرا للتعاون المثمر بين الطرفين.
الدكتور أحمد غلاب محمد
الدكتور أحمد غلاب محمد
الدكتور أحمد غلاب محمد
الدكتور أحمد غلاب محمد

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