أوقاف الإسكندرية تواصل جولاتها استعدادًا لفتح المساجد (صور)

واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية جولاتها لتفقد أحوال المساجد والإدارات الفرعية بالمحافظة، استعدادًا لفتح المساجد يوم السبت المقبل، طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.ووجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لجولة مرورية شملت إدارة شرق وإدارة وسط وإدارة محرم بك.وتم الاجتماع بالأئمة التابعين لهذه الإدارات بحضور مديريها وتم التأكيد على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة المساجد لهم محافظة على صحتهم.كما التقى الشيخ عبدالسلام رزق مدير إدارة الرمل، والشيخ محمد عبدالعزيز مدير إدارة المنتزه، والشيخ محمد أبوزيد بالأئمة التابعين لهذه الإدارات، لدراسة آليات تنظيم العمل بالمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية.