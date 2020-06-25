رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية تواصل جولاتها استعدادًا لفتح المساجد (صور)

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:12 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية جولاتها لتفقد أحوال المساجد والإدارات الفرعية بالمحافظة، استعدادًا لفتح المساجد يوم السبت المقبل، طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

ووجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لجولة مرورية شملت إدارة شرق وإدارة وسط وإدارة محرم بك.

وتم الاجتماع بالأئمة التابعين لهذه الإدارات بحضور مديريها وتم التأكيد على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة المساجد لهم محافظة على صحتهم.

كما التقى الشيخ عبدالسلام رزق مدير إدارة الرمل، والشيخ محمد عبدالعزيز مدير إدارة المنتزه، والشيخ محمد أبوزيد بالأئمة التابعين لهذه الإدارات، لدراسة آليات تنظيم العمل بالمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

الزيادة أفقية.. تحليل مؤشرات الارتفاع والانخفاض لكورونا في مصر

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال مضاد الفيروسات لعلاج كورونا

حقيقة محاربة كورونا بالمياه المالحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دار يسطرون تطرح كتاب «تأويل الأحاديث» لأحمد اللاوندي

تغريد فياض: 30 يونيو أنهت كابوسا كان يمكن أن يستمر لسنين طوال

عزمي يكشف سبب حجب 13 جائزة بـ«التشجيعية» ومستقبل جوائز الدولة (حوار)

افتتاح المعرض الجماعي «أبونتو كمان وكمان»