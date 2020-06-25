السجن 5 سنوات لموظف قطع الكهرباء تنفيذًا لتعليمات الإرهابية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة مندوب أمن بشركة توزيع الكهرباء بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بالانضمام للجماعة الإرهابية وتنفيذ تعليماتهم بقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المدينة لتعطيل مصالح الدولة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبدالعاطي مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.ترجع أحداث القضية رقم 40340 لسنة 2014 جنايات المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام مندوب أمن بشركة توزيع الكهرباء، بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية لتنفيذ تعليمات القيادات الإرهابية.كشفت تحريات ضباط المباحث، بقيام المتهم إسماعيل أحمد ناحي، 54 سنة، مندوب أمن بشركة توزيع الكهرباء، باستغلال وظيفته بشركة كهرباء أبوقير، وقطع التيار الكهربائي عن أنحاء المحافظة تنفيذا لتعليمات القيادات الإخوانية لتعطيل مصالح الدولة وتحريض المواطنين على قلب نظام الحكم.تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيش مسكنه عثر على دلائل تثبت انتمائه للجماعة الإرهابية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانضمامه إلى جماعة إرهابية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.