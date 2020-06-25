محافظ مطروح: الإسراع في إنهاء إصدار الدليل الإلكتروني الموحد للخدمات

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مرسى مطروح، اجتماعًا بشأن إصدار الدليل الموحد للخدمات المقدمة للمواطنين بحضور المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة؛ وذلك لشرح الإعدادات الخاصة بتوحيد الرسوم والمستندات المطلوبة على منظومة خدمة المواطنين لإتاحتها إلكترونيًا والتيسير عليهم ومنع أي صور للازدحام والحد من ذهاب المواطنين إلى الوحدات المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية والتعايش مع أزمة فيروس كورونا.ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بسرعة الحصر والإعداد لعمل دليل موحد لجميع خدمات المواطنين لإطلاقها وتطبيقها من خلال دليل موحد لتلك الخدمات بـ54 خدمة على منظومة الدليل الإلكتروني على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات وتيسير وصول المواطنين إليها، مع الإسراع في توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة لأي خدمة سواء بالمدن والأحياء.يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 188 لسنة 2019 بضرورة توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة لأي خدمة على مستوى المحافظة في جميع المراكز التكنولوجية بها.