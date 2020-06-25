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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: تدريب الأطقم الطبية على «أصول وآداب التعامل» مع السياح

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:05 م
هالة زايد
هالة زايد
محمد إبراهيم
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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد حتي 24 يونيو2020، مُشيرة إلى موقف مستشفيات الفرز والإحالة في عدد من المحافظات، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم توزيع العلاج على حالات العزل المنزلي والمخالطين بواقع 11302 حقيبة على الكبار والأطفال، و107589 حقيبة على المخالطين من الكبار والأطفال.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، سلطت الدكتورة هالة زايد، الضوء على أنه تم توزيع الخدمات لعدد 93 مستشفى، بحيث يتم تلقي الخدمة من خلال 122 مركزا و33 قافلة طبية متنقلة، موضحة أنه يتم استكمال المبادرة تباعًا بالمحافظات، حيث بدأت الخدمة يوم 20 يونيو في (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وفي 21 يونيو في محافظة الفيوم، وفي 22 يونيو في محافظات (الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية)، مضيفة أن إجمالي عدد المنتفعين في 8 محافظات وصل في الأسبوع الأول إلى (5542) منتفعا.

أما بالنسبة لإجراءات عودة السياحة بالتعاون مع وزارتي السياحة والطيران، فأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم انشاء الغرفة المركزية لإدارة المنشآت الصحية بمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسى مطروح بوزارة الصحة والسكان مع وجود ممثلين من وزارتي السياحة والطيران، لمتابعة إجراءات سير العمل وتتبعها غرف فرعية بالمحافظات.

وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه تم التعاون مع غرفة السياحة لتدريب الأطقم الطبية وغير الطبية في الحجر الصحي والمنشآت الطبية على كيفية استقبال السائحين و"أصول وآداب التعامل"، فضلًا عما تم بالتعاون مع غرفة السياحة للتدريب على كيفية فرش وتجهيز المنشآت الصحية على مستوى فندقي.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان إجراءات الحجر الصحي الواجب اتباعها عند استقبال الزائرين، سواء المتعلقة بالركاب، أو عمليات المطار، أو شركات الطيران، أو على متن الطائرة.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، "الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج والمنشآت للقطاع الحكومي والخاص"، مشيرة إلى المحاور الرئيسية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل وفي مقدمتها رفع الوعي الصحي بين العاملين (والمواطنين المترددين بشكل متكرر) على مكان العمل أو المنشأة، إلى جانب ترصد المرض في جميع المنشآت، وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبهة، والنظافة العامة والتطهير، هذا فضلًا عن كيفية الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المواطنين في أماكن محدودة.

وفي ختام عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى التعليمات الدورية بشأن ضوابط الإجازات المرضية لمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

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