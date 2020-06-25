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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

8 حالات غش وعزل «مخالطتين» و3 حالات إعياء بامتحان «الإنجليزية» بالمنوفية

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:05 م
الثانويه في المنوفية
الثانويه في المنوفية
ولاء القاضى
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كشفت غرفة عمليات التابعة لمديرية التعليم بمحافظة المنوفية، عن ضبط 4 طلاب بمدرسة منوف للتعليم الأساسي أثناء محاولتهم للغش باستخدام تليفوناتهم المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضافت، في بيان، أنه تم ضبط حالتي غش أخرييين لطالبين أحدهما بمدرسة التجارة المتقدمة، والآخر بمدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بشبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفي ذات السياق تم ضبط طالبة بمدرسة مصطفى كامل بقويسنا أثناء محاولتها تصوير الامتحان باستخدام التليفون المحمول ومحاولة إرسالها للخارج، ولم تتمكن من إرساله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وضبط سماعة بلوتوث بحوزة طالب يستخدمها في الغش بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين.

وتابعت أنه تم نقل 3 طلاب بالإسعاف نتيجة الإعياء، وهم طالبة بمدرسة الإيمان الجديدة بأشمون، أصيبت بضيق في التنفس، وآخر بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية شعر بالتعب، كما تم نقلت طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية للغات لإصابتها بحالة إغماء.

أما عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فقد صدر قرار بإجراء الامتحان لطالبتين مخالطيتن لحالات كورونا في حجرة العزل بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات بمنوف، مع التعهد بإحضار شهادة طبية بعدم إصابتهما لاستكمال باقي الامتحانات.

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