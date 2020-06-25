محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة النصر التجريبية للغات

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة النصر التجريبية للغات بطنطا، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأكد محافظ الغربية، على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.وأشاد رحمي، بجهود مديرية أمن الغربية في تأمين اللجان ومحيطها، والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.ويؤدي نحو 34 ألفًا و780 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية امتحان مادة اللغة العربية داخل 122 مقرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).