محافظ السويس: استكمال أعمال البناء مستوفاة الاشتراطات (فيديو)

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا باللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء برئاسة الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، لاتخاذ قرار استكمال أعمال البناء من عدمه، بعد صدور قرار بوقف أعمال البناء، حضره اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، اللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وأعضاء اللجنة، لاتخاذ القرار في الملفات التي تم حصرها على الطبيعة خلال الأسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.واستعرض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء عددا من الملفات التي تم حصرها خلال هذا الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقاف لمراجعة طبقا للقرار.ووافقت اللجنة على استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات على مستوى أحياء السويس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة.وأشار صقر إلى أن اللجنة وافقت على استكمال أعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة للتيسير على المواطنين وإنعاش حركة البناء والتعمير وعودة العمالة الموقتة.حضر الاجتماع كل من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني على أعمال البناء.