وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال مضاد الفيروسات لعلاج كورونا

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس، بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات داخل الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بالفيروس التاجي المستجد.وقالت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها في بيان أن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يتم التوصية به للحصول على ترخيص في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الأمر الآن متروك للمفوضية الأوروبية للمصادقة على هذه التوصية أو رفضها.