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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حاملًا رسالة للملك عبدالله من نتنياهو: رئيس الموساد زار الأردن قبل أيام

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:58 م
رئيس الموساد
رئيس الموساد
سارة شريف
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كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الخميس، عن أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) يوسي كوهين قد زار الأردن فى الأيام الأخيرة والتقى بالملك عبدالله، وأرسل له رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضم.

ويفترض أن يعلن رئيس الوزراء نتنياهو اعتبارًا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ.

ويحذّر الأردن من أن ذلك سيقوّض فرص السلام ويقتل حلّ الدولتين الذي يتمسك به والمجتمع الدولي كحلّ وحيد لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعتبر أن أي حل لا يضمن قيام دولة فلسطينية وحق عودة اللاجئين، يشكل خطرًا على أمنه الوطني.

وفي غضون ذك، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن يعارض أيضًا الضم الجزئي الذي سيشمل كتل مستوطنة معاليه أدوميم وأرييل وغوش عتصيون. وقال إن ذلك يرجع إلى أن مثل هذه الخطوة ستقسم الضفة الغربية وتمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

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