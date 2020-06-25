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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير: القاهرة ضمن أفضل 10 نظم «إيكولوجية» في العالم

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:54 م
القاهرة ضمن أفضل
القاهرة ضمن أفضل نظم إيكولوجية
طارق عتمان
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وضع التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة "GSER 2020"، العاصمة المصرية القاهرة كواحدة من أفضل الأنظمة الصاعدة على مستوى العالم التي توفر مناخ مثالي لإنشاء ونمو الشركات الناشئة.

أعدت التقرير مؤسسة "ستارت أب جينوم Startup Genome" بالتعاون مع "الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN"، والذي تم إطلاقه اليوم على هامش المؤتمر الافتراضي "Global Ecosystems Couch Conference" والمنعقد بالتعاون مع جريدة "فايننشال تايمز" وموقع "ذا نيكست ويب".

وصنف التقرير، والذي يعد الأبرز والأوسع انتشارًا على مستوى العالم حيث يحدد أفضل المناطق لعمل الشركات الناشئة ويتناول كيفية تطوير مناخ مزدهر لها، القاهرة كبيئة مثالية للابتكار وسوق جاذبة لتوسعات الأعمال الريادية، مستندًا إلى نماذج من قصص النجاح لشركات عالمية مثل سوق (أمازون) وكريم (أوبر) في مصر، وذلك بفضل السوق الكبير الذي تتميز به القاهرة والذي يضم حوالي 20 مليون معظمهم من فئة الشباب والذي يجيد استخدام التكنولوجيا جيدًا.

وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "تتمتع مصر بمناخ قوي وناجح للشركات الناشئة، حيث شهدت طفرة في حجم المبادرات وبرامج دعم الابتكار التكنولوجي والجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والتي أدت إلى نمو ريادة الأعمال وقادت الشركات الناشئة إلى الازدهار،".

وأضافت الجوهري: "مع توافر المهارات والكوادر المؤهلة وعدد الخريجين الذي يبلغ حوالي 500 ألف خريج سنويا، نجحت القاهرة في حجز موقعًا رائدًا لها ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية عالمية توفر المهارات بتكاليف تنافسية."

وقامت مؤسسة Startup Genome بالتعاون مع الهيئة، باعتبارها واحدة من المنظمات الأعضاء بالمؤسسة، بقياس أداء مناخ الشركات الناشئة وتصنيف القاهرة وذلك مقارنة بأكثر من 250 بيئة أعمال على مستوى العالم، حيث جاء تصنيف القاهرة في التقرير على النحو التالي ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث مناخ التمويل، ومناخ الشركات الناشئة بالقاهرة يقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار، وذلك على مدار العامين ونصف العام الماضيين فقط، وقطاعي التكنولوجيا المالية والنقل هم الأفضل أداءًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وتضمن التقرير تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الناشئة، وأبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتسريع عمليات الابتكار بطرق جديدة، وأهمية الدعم الحكومي والاستفادة من النظم الإيكولوجية التكنولوجية لإعادة تشغيل الاقتصادات التي تأثرت بالأزمة ومازالت في مرحلة التعافى من عمليات الإغلاق التي اجتاحت العالم.

وقال جيه إف جوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Startup Genome: "هذا هو الوقت المناسب لصناع السياسات وقادة المجتمع والمؤسسات المعنية لمضاعفة دعمهم للشركات الناشئة حيث تعد هي المحرك الأول للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

وأضاف جوتييه: "التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة هو أساس المعرفة لنا جميعًا حيث نجتمع كشبكة واحدة لتحديد السياسات الداعمة والتي تؤدي بالفعل إلى دفع الاقتصاد إلى الأمام".

ورصد التقرير تفوق مصر عن غيرها من بلدان المنطقة وخاصة خلال الفترة الماضية حيث نجحت في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كان معظمها موجه نحو الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأبرز التقرير الفرص الهائلة التي تحظى بها مصر في قطاع التكنولوجيا المالية خاصة مع وجود 95 مليون مستخدم للمحمول (المعدل الأعلى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، ووجود حوالي 14 مليون محفظة إلكترونية، وكذلك نسبة الشباب الكبيرة، والمبادرات التي تقودها الحكومة لتحقيق الشمول المالي.

كما جاء قطاع تكنولوجيا خدمات النقل في المرتبة الثانية في مصر حيث شهد أعلى معدل نمو في استثمارات الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة Magnitt.

يذكر أن مؤسسة Startup Genome تستهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة وتحسين أداء مناخ الأعمال الريادية على مستوى العالم حيث تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الاستشارات والتوجيه ودعم الحكومات والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص وتقدم عددًا من التقارير والدراسات المتخصصة استنادًا إلى بيانات من أكثر من مليون شركة في 250 مدينة حول العالم.
القاهرة ضمن أفضل نظم إيكولوجية
القاهرة ضمن أفضل نظم إيكولوجية

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