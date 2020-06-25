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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:50 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا وذلك بقوه أربعة أجهزة اثنين منهم يعملان داخل الرعايات المركزة وجهازان للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى - في بيان اليوم - أن الوحدة تم إنشاؤها خصيصا لمرضى كورونا بالدور الخامس بالمستشفى بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي بالمستشفى والتي تضم ٣٦ ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع.

وقال الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى إن وحدات العزل لمرضى كورونا بالمستشفى تضم ٨٣ سريرا وتم دعمها جميعا بشبكة غازات وتوصيل أجهزة مونيتور وتوفير عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي لتتحول كل هذه الأسرة إلى أسرة رعاية مركزه وذلك دعمًا من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

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