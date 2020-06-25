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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صفقات شراء الذهب بالبورصات تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:47 م
صفقات شراء الذهب
صفقات شراء الذهب
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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· إقبال قوي على المعدن الأصفر من قبل المستثمرين جرّاء المخاوف الناجمة عن الجائحة العالمية

· ارتفاع سعر الذهب وانخفاض الأرباح الحقيقية طيلة الربع الأول من عام 2020

· فرص عديدة أمام المستثمرين في الذهب من الشرق الأوسط


أشار تقرير جديد لشركة "إنفيسكو" إلى أن صفقات شراء الذهب سجّلت رقمًا قياسيًا عالميًا بلغ 15.4 مليار دولار أمريكي من قبل صناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المماثلة على الصعيد العالمي في الربع الأول من عام 2020، أي ما يعادل 298 طنًا من الذهب، ويشير هذا الرقم إلى حجم التحول نحو "الملاذات الآمنة" الذي شهدته السوق جراء المخاوف الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والدور المركزي الذي تلعبه المنتجات المتداولة في البورصات في دعم المستثمرين في هذه الأوقات الاستثنائية.

وجاءت هذه النتائج من تقرير الذهب، الذي افتتحت به الشركة سلسلة جديدة من التقارير الفصلية الخاصة بأسواق الذهب، ورغم أن المنتجات المتداولة في البورصات كانت قد اشترت 341 طنًا من الذهب في الربع الأول من عام 2016، إلا أن ارتفاع الأسعار الذي شهده الربع الأول من هذا العام أدى إلى وصول قيمة المشتريات الإجمالية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الأداتين الأكثر استخدامًا لتحديد سعر الذهب هما المنتجات المتداولة للمتاجرة بالسبائك الذهبية والعقود الآجلة، ووفقًا للتقرير فقد ارتفع الطلب على الذهب من قبل المنتجات المتداولة في البورصات في الربع الأول من عام 2020 إلى أكثر من 300% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

ونظرًا للانخفاض النسبي الذي شهده الربع الأخير من عام 2019 نتيجة تراجع إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد ازداد الطلب على الذهب من قبل المنتجات المتداولة في البورصات بنحو 1000% على أساس ربعي، ورغم أن الأصول في المنتجات المتداولة في البورصات مدعومة بالسلع، فإنها تعطي المستثمرين فكرة عن حركة أسعار الذهب دون امتلاك سبائك المعدن النفيس الفعلية.

ومن حيث الأداء، فقد حققت أسعار عقود الذهب الفورية عائدات بنسبة 3.9% بالدولار الأمريكي في الربع الأول من هذا العام، لتأتي مباشرة بعد سندات الخزانة الأمريكية ضمن فئات الأصول الرئيسية.

وحقق الذهب أفضل أداء بين الأصول التي لحظها التقرير خلال 12 شهرًا حتى نهاية مارس 2020، بنسبة عائدات وصلت إلى 22.0% بالدولار الأمريكي.

ويلاحظ التقرير أن البنوك المركزية زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 145 طنًا خلال هذا الربع، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالكمية التي تم شراؤها خلال الربع الأول من عام 2019، ولكن بزيادة قدرها 34.4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019.

ومنذ عام 2010، حافظ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب على ارتفاعه السنوي، حيث اتخذت كثير منها، ولا سيما البنوك المركزية في الاقتصادات النامية، إجراءات احترازية تجنبًا لمختلف أنواع المخاطر من خلال تنويع محافظها.

وحقق الذهب مكانة بارزة بين فئات الأصول طيلة الفترة الماضية من هذا العام، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع الطلب عليه مع استمرار حرص الأسواق والمستثمرين على توخي الحذر جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ورغم هذا الطلب الكبير على الذهب من قبل المستثمرين، فمن اللافت أن نرى انخفاضًا في المعروض منه بنسبة 10.7% هذا الربع، نظرًا لتوقف إنتاج المناجم وخطوط النقل بين المراكز العالمية بسبب تفشي الوباء، وقد أدى الإغلاق المؤقت إلى انخفاض كمية الذهب المستخرج في هذا الربع إلى الحد الأدنى منذ عام 2015.

كما تركت هذه القيود الناجمة عن تفشي الوباء أثرًا سلبيًا على مستويات الذهب المعاد تدويره، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب اللوجستي في الربع المقبل.

وقال التقرير لطالما كان الذهب موضوعًا محوريًا للمستثمرين في الشرق الأوسط، فمعظم المستثمرين يشترون الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وانعدام اليقين الاقتصادي، إلا أن بعضًا منهم يبحث عن ارتفاع قيمة الأصول أيضًا. وقد سجلت الصناديق المتداولة للمتاجرة بالذهب تدفقات قياسية على الصعيد العالمي، حيث بحث المستثمرون عن منتجات الاستثمار السائلة من أجل شراء الذهب، وهناك عدة صناديق متداولة للمتاجرة بالذهب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي مُعدّة للمساعدة في جذب شريحة واسعة من المستثمرين في المنطقة.

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