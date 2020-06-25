بـ«كاش مايوه».. رانيا يوسف بإطلالة على البحر (صورة)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورتين لها على شاطئ البحر.وظهرت رانيا بكاش مايوه على شاطئ البحر، يعتمد على ألوان الصيف ويتناسق مع ألوان البحر وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وهو مكون من 10 حلقات فقط.مسلسل "الحرامي" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سكرين 2000 أمير شوقي.