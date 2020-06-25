برلماني: ثورة 30 يونيو شهادة انحياز الجيش للمطالب الشعبية ومساندتها

هنأ المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم والجيش المصري الأبي العظيم، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.وقال النائب، في بيان، إنها ذكرى عطرة تبعث في النفس الأمل وتحيي وقفة عظيمة مشهودة للشعب المصري، حماها الجيش المصري لاستخلاص الوطن من براثن الإخوان الإرهابيين.وأضاف، أن 30 يونيو شهادة بمساندة الجيش المصري العظيم، للمطالب الشعبية وانحيازه لها في مختلف العصور. فما قام به الجيش في 30 يونيو 2013 لتخليص البلاد من الحكم الإخواني البغيض، قام به من قبل الجيش المصري العظيم قبل أكثر من 60 سنة في ثورة 1952 عندما ساند المطالب الشعبية في القضاء على الاستعمار والخلاص من الملك والاقطاع والفساد وبناء جمهورية حديثة.ولفت إلى أن 30 يونيو استكمال للثورات العظيمة في تاريخ الوطن، موجها التحية للرئيس السيسي، ودوره البطولي العظيم في مساندة مطالب عشرات الملايين من المصريين، بإزاحة حكم الاخوان واستعادة مصر دولة مدنية حديثة وهو ما كان.