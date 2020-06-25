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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الوادي الجديد»: إسعاف طالبة باللجنة ونقل أخرى للمستشفى

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:43 م
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي
محمد مهدي
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تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، سير العمل بغرف عمليات التربية والتعليم الفرعية بالمراكز، وذلك للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب داخل لجان الامتحان وتطبيق الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الامتحان وعدم وجود أي شكاوي أو ملاحظات أو نقص في الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشارت نائب المحافظ - في بيان - إلى أن الغرفة استقبلت بلاغين بتعرض طالبتين للاغماء وتم إسعاف إحداهما بمقر اللجنة واستئناف الامتحان، بينما تم نقل الأخرى إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مؤكدا أنها اطمأنت هاتفيا على الطالبتين وتابعت الإجراءات التي تم اتخاذها.

كما وجهت ممثلي الغرفة بالمتابعة الدقيقة بشكل مستمر أثناء الفترة الزمنية للامتحان وحتى بعد انتهاء اللجنة والإبلاغ الفوري لأي مستجدات للتعامل معها، كما شددت على تواجد متخصصين فى المجال الطبى باللجان لتشخيص الحالات المرضية المختلفة واتخاذ القرار السليم بما يضمن سلامة الطلاب.
الدكتورة حنان مجدي
الدكتورة حنان مجدي

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