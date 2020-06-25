فتح باب التسجيل للدراسات العليا بجامعة مطروح.. يوليو

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس، إن مجلس الجامعة في جلسته الـ24، وافق على فتح باب التقدم للتسجيل بالدراسات العليا بكليات الجامعة لفصل الخريف 2020، وذلك بداية من يوم 1 يوليو حتى 10 سبتمبر 2020.وأشار رئيس الجامعة - في بيان اليوم - إلى أن التسجيل سيكون بإدارة الدراسات العليا في المبنى الإداري للجامعة بالكيلو 4، وعلى المتقدم استيفاء جميع المستندات الرسمية المطلوبة، وشروط التسجيل المنصوص عليها باللوائح المختلفة لكليات الجامعة.وأضاف أنه على طلاب كليات "التربية - الزراعة الصحراوية والبيئية - الطب البيطري - التربية للطفولة المبكرة - السياحة والفنادق" الراغبين في التقدم للتسجيل بالدراسات العليا الدبلوم العام والخاص، وتمهيدي الماجستير، والدكتوراه، التسجيل بالمبنى الإداري للجامعة.