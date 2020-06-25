جامعة الإسكندرية تعلن آخر استعدادات امتحانات الفرق النهائية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جسلته المنعقدة، اليوم، الخميس، برئاسة الدكتورعصام الكردى، رئيس الجامعة، آخر استعدادات كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات والمعاهد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 20192020.وأضاف «الكردي» أن الامتحانات هذا العام تم مدها حتي 15 سبتمبر القادم نظرًا لامتداد أعمال الامتحانات لهذا العام إلى ما بعد 31 يوليو 2020، نظرا للظروف الراهنة، وحتي يتم إعطاء الكليات فرصة كافية للانتهاء من أعمال الامتحانات، مع عقد الامتحانات في مواعيد متباعدة عن امتحانات الثانوية العامة لتقليل الكثافات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.وأكد أنه يحق لأي طالب تأجيل الامتحانات في جميع المواد إلى (دور سبتمبر) نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا على أن تحتسب له "كدور أول"، مؤكدا أن قبول الاعتذار سيكون في كل المواد الدراسية وليس مواد بعينها، وفي حالة رغبة الطالب في تقديم أعذار عن مواد معينة، فلابد أن يقدم الطالب "أعذار مسببة" كعذر قهري، وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك، وسيتم عرض هذه الأعذار بمجلس الكلية.كما أكد المجلس، منع دخول الطلاب الحرم الجامعي بدون "الكارنية الجامعي" وعدم السماح بدخول أي أفراد غير القائمين على أعمال الامتحانات، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما وافق المجلس على فتح المدن الجامعية للطلاب المغتربين والتي لم يتم استخدامها كمستشفيات للعزل وذلك خلال فترة الامتحانات، حيث سيتم تسكين كل طالب في غرفة منفردا مع الأخذ في الاعتبار تطهير جميع الغرف واتباع كافة إجراءات السلامة.وفيما يخص الامتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية، وافق المجلس على استبدالها بطرق تقييم أخرى تحقق نفس الأهداف ومخرجات هذه الامتحانات.أما بالنسبة للطلاب الوافدين والطلاب الجدد المسافرين للخارج وتعذر وجودهم في بداية العام الدراسي القادم لعدم انتظام الرحلات الجوية، وأكد المجلس علي تقديم تسيهلات لهم حيث سيتم امتحانهم في أول تاريخ يلي وصولهم وتحتسب لهم كدور أول، وسيتم إتاحة الفرصة لهم للدراسة عن بُعد عن طريق نظام Learning management system، ويشترط استخدام أحد المنصات الإليكترونية في عملية التدريس.كما وافق المجلس على عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا، بشرط عدم تزامنها مع إمتحانات البكالوريوس لعدم حدوث تكدس بالكليات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.فيما أكد المجلس على فتح كافة العيادات الخارجية بمستفيات جامعة الإسكندرية بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، فضلًا عن تغيير مسمى "المستشفي التعليمي" بكلية طب الأسنان إلى "مستشفى جامعي" يتبع كلية طب الأسنان.