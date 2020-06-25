الخارجية الإيطالية: وقف الحرب فى ليبيا مهم لاستقرار المنطقة

قال لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، إن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة، مضيفا أن "انتهاء الصراع في ليبيا يعني تأمين بلادنا وسواحلنا".وكتب الوزير دي مايو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، مؤكدا أن الصراع في ليبيا المجاورة "يعني أيضا تدفق المهاجرين الذين يفرون من الحرب بحثًا عن مأوى في مكان آخر. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يهربون، هناك في كثير من الأحيان إرهابيين أيضًا".وتابع دي مايو "التقيت أمس في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد الطاهر حمودة سيالة".وأفاد بأنهم "قدموا لي اقتراحًا بتعديل مذكرة عام 2017 عن الهجرة، تلبية لطلب تقدمنا به كإيطاليا، لأجل حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل وتنظيم تدفقات الهجرة".