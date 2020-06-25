تعليم مطروح: إجراءات احترازية فى ثانى أيام امتحانات الثانوية

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أن أجواء الهدوء سادت اللجان العشر لامتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى محافظة مطروح في يومها الثاني وأداء الطلاب للامتحان في مادة اللغة الإنجليزية وسط إشراف مسئولي أمن اللجان لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتوزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه وفقا للتعليمات الوزارية الأخيرة تم فتح أبواب مقار اللجان أمام الطلاب فى السابعة والنصف والانتظار بداخلها لحين الموعد الرسمى لبدء الامتحان وسط إجراءات أمنية محكمة وتدابير وقائية مع إتاحة مقاعد ومظلات خارج مقار اللجان وداخلها بالأفنية لتواجد الطلاب بعد الدخول مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح والغرف الفرعية بإدارات سيوة والحمام والسلوم وبراني والضبعة ومرسى مطروح تابعت كافة الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع العقبلت والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها ولم تتلق أي شكاوى تفيد تأخير بدء الامتحان بأي منها.