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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة بالشرقية.. إجراء جراحة متقدمة بالمخ لطفلة عمرها ١١ يوما

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:00 م
إجراء جراحة
إجراء جراحة
سارة الوردانى
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قام الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجى، برئاسة الدكتور محمد رمضان، والدكتور سعيد عبد اللطيف، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام فايز استشاري التخدير ومدير العناية المركزة، بإجراء عملية جراحية عاجلة متقدمة لطفلة حديثي الولادة تبلغ من العمر ١١ يوما، وتعاني من تشوهات خلقية بالمخ والنخاع الشوكي والقلب والكلي، تم تحويلها من مستشفى الجامعة، وتم إجراء العملية بنجاح.

ووُصلت أنبوبة من صمام بالمخ إلى جوف البطن لتخفيف ارتشاح المياه بالمخ، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بقسم الحضانات بالمستشفي، تحت إشراف مدير المستشفي.

وأكد الدكتور هشام مسعود على الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بارتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقًا لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدمًا الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين على العمل، ومدير المستشفى، على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة.

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