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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

1455 باحثا في المؤتمر العربي الافتراضي الأول لطلاب الدراسات العليا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:59 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
إسراء جمال
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اُختتمت أمس فعاليات المؤتمر العربي الافتراضي الأول لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان "التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها في خدمة التنمية المستدامة بالوطن العربي" الذي عُقد تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمي العربية ونظمته المدرسة العلمية البحثية المصرية ومجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

وافتتحت المؤتمر بالنيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتورة هالة القاضي، والدكتور مبارك محمد على، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية والدكتورة ظبية أبو العينين، أستاذة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية.

وتضمن المؤتمر 9 جلسات علمية ومناقشات بحثية على مدار ثلاثة أيام، وبمشاركة 1455 باحثا بين طالب ماجستير ودكتوراه ومدرس، أستاذ مساعد وأستاذ من مصر، السعودية، عمان، المغرب، تونس، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، ودولة السودان.

وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات حول دور التكنولوجيات الناشئة خلال الفترة المقبلة فى الوطن العربي من أهمها إطلاق شبكة من الباحثين العرب يكون مقرها القاهرة، السعي إلى استخدام تقنيات التكنولوجيات الناشئة في قطاعات الدولة المختلفة في المنطقة العربية مثل الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرها لتحقيق أغراض التنمية المستدامة، السعي لإنشاء قاعدة بيانات تضم بيانات الباحثين العرب المهتمين بمجال التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها، وضرورة فتح قنوات تواصل مع الإعلام للتوعية بدور التكنولوجيات الناشئة في التنمية المستدامة العربية، وكسب ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي الرسمي.

كما تضمن هذا المؤتمر محاور عديدة منها النظم الذكية وتطبيقاتها، علم البيانات، الشبكات الرقمية الذكية، وتكنولوجيا الكتل، وتقدم إلى المؤتمر 91 بحثا من مختلف الجامعات العربية والأجنبية وتم قبول عدد 54 بحثًا تم عرضها فى جلسات المؤتمر المختلفة.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر توجه د. ابو العلا عطيفى، رئيس المؤتمر وجميع المشاركين في المؤتمر بالشكر للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي علي رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمؤتمر.

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