محافظ دمياط تكرم أطقم الإسعاف والتمريض

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة والدكتور هيثم فرج المشد مدير عام هيئة الإسعاف وعدد من ممثلي بعض الإدارات بالمديرية وطاقم التمريض والإسعاف بالمحافظة.واستهلت المحافظ ذلك اللقاء بتوجيه الشكر والتحية لهم نظرًا لما قدموه من جهود وعطاء لا مثيل له فى التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، معربة عن فخرها الشديد بذلك الأداء المتميز والمشرف، كما أكدت أنهم بجانب الأطباء يعملون فى الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين.وقد كرمت الدكتورة منال عوض كلًا من هيثم المشد مدير عام هيئة الإسعاف، أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، سمير العزبى مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، فتنة أبو العلا رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط، فاطمة صالح رئيس تمريض مستشفى صدر دمياط سابقًا، هدى قاسم رئيس تمريض مستشفى الحميات، رباب الشرقاوى وكيل تمريض مستشفى الحميات، سعدية الحلو وكيل تمريض مستشفى دمياط العام، نهى عز الدين وكيل تمريض مستشفى دمياط العام، السيد عنتر مراقب أول أمراض معدية بالمديرية، أحمد خليل مراقب أول ترصد بالمديرية.كما كرمت المحافظ أيضًا، رضا الديدامونى مراقب الترصد بالإدارة الصحية بدمياط، يوسف ناصف مراقب الأمراض المعدية بالإدارة الصحية بدمياط، رضا عبد الله مراقب أول الإدارة الصحية بكفر سعد، والمسعف سمير مُصبح بالإنابة عن جميع العاملين بهيئة الإسعاف، حيث أهدتهم شهادات تقدير تكريمًا لتفانيهم فى أداء مهام عملهم وجهودهم الكبيره خلال الفترة الماضية.ومن جانبه توجه مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض واللواء إسماعيل حسين مساعد مدير أمن دمياط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لما قدموه من دعم كامل للفرق الطبية ومدهم يد العون للعبور من تلك الأزمة.والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد قامت بتكريم الدكتور محمود طلحة وعدد من الكوادر الطبية خلال لقائها معهم أمس الأربعاء لنقل تقدير وشكر جميع أهالى المحافظة لما يقومون به من جهد رائع فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.