ضبط مدرس نظم «مراجعة» فى شقة أمام لجنة ثانوية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من ضبط مدرس أثناء قيامه بعمل مراجعة بإحدى الشقق المواجهة للجنة مدرسة عبدالحميد حسن الرسمية للغات، وتم تحرير محضر إدارى والتنسيق مع الأجهزة المعنية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط إحدى السيدات أمام لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات، أثناء قيامها بتوزيع الكمامات وزجاجات المياه على الطلاب قبل الدخول للجنة وقيامها بتصوير ذلك باستخدام كاميرا فيديو.يأتى ذلك فيما شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية، وجود حرم آمن وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات والوقاية للطلاب والملاحظين.